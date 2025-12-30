México

La Mañanera del Pueblo toma respiro de fin de año

No habrá Mañanera del Pueblo el 31 de diciembre ni el 1 de enero
La presidenta retomará actividades el viernes 2 de enero de 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión temporal de la Mañanera del Pueblo los días 31 de diciembre y 1 de enero, una pausa breve que marca el cierre institucional de 2025 y el arranque del nuevo ciclo gubernamental.

El anuncio fue realizado al cierre de la conferencia matutina de este martes 30 de diciembre de 2025, en un tono distendido y directo, cuando la mandataria incluso planteó la decisión de forma informal ante reporteros y asistentes.

“Bueno a ver, mañana qué vamos a hacer. Ponemos a votación: ¿Quién quiere mañanera mañana 31 de diciembre? No, pues nos vemos el viernes 2 de enero del 2026, si les parece, descansamos 31 y primero, y bueno, vamos con la foto del fin de año”
expresó Sheinbaum

La determinación se alinea con el calendario oficial: el 31 de diciembre suele marcar el cierre de actividades gubernamentales, mientras que el 1 de enero es un día de descanso obligatorio en México, conforme a la legislación laboral vigente. De esta manera, la presidenta retomará la conferencia matutina el viernes 2 de enero de 2026.

RPO

