¿La más cara o la más barata? Así está el precio de la gasolina en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El precio del litro de gasolina regular en Morelia varía hasta casi un peso entre estaciones, de acuerdo con el monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los reportes oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El precio más alto registrado fue de $23.22 pesos por litro, mientras que el más bajo se mantiene en $22.98 pesos, por debajo del promedio nacional de $23.58.
🗒️ Los datos fueron obtenidos del monitoreo oficial de Profeco al 19 de enero de 2026, y de los precios reportados en línea por los permisionarios, en cumplimiento del Acuerdo Núm. A/041/2018 de la CRE.
$23.22
Gasomich La Hacienda – Av. Madero Poniente No. 11721
$23.19
Surtillago Gasolineras – Periférico Paseo de la República 3025
GELOM San Miguel – Calzada La Huerta 3150
$23.09
Servicio Villaval – Carretera Morelia-Pátzcuaro Km 17.2
$23.00
Auto Estación Industrial – Av. Madero Oriente No. 5330
Súper Servicio Poza Rica – Av. Tata Vasco No. 529
Auto Estación Combustibles – Av. José Tocaven Lavín No. 701
$22.99
Nocupétaro – Av. Héroes de Nocupétaro No. 443
Tavisa – Av. Madero Oriente 1935
Verona – Av. Morelos Norte 6650
Tres Puentes – Puente de Calderón No. 45
El Tecnológico – Av. Morelos Norte No. 2055
Super Combustibles del Río – Guillermo Prieto No. 1100
$22.98 (la más barata)
Famgas – Av. Francisco I. Madero Poniente No. 9205
José M. Zabalegui – Av. San José del Cerrito No. 65
Gilberto Rivera – Carretera Morelia-Charo No. 5800
$26.99 – Combustibles HSM – Av. Madero Oriente No. 3310
$26.89 – Gasolinera Herestre – Av. Madero Pte. No. 25650
$26.26 – Multiservicios La Estación – Av. Periodismo 1150
$25.99 – Combustibles HSM – Av. Madero Poniente No. 6006
$27.29 – Servicio Siglo XXI – Periférico Paseo de la República No. 139
$27.19 – Kopla – Carretera Morelia-Pátzcuaro No. 6666
$26.99 – Grupo Octano – Varias ubicaciones (Av. Acueducto, Libramiento Norte, Periférico Nueva España, etc.)
En la conferencia “Mañanera del Pueblo”, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que el precio nacional promedio del litro de gasolina regular al 16 de enero fue de $23.58 pesos y que, de noviembre a diciembre de 2025, el costo bajó 4.11% según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
La reducción forma parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
También se reportó que el paquete de huevo blanco de 18 piezas tuvo un precio promedio de $55.32 pesos a nivel nacional.
