¿La más cara o la más barata? Así está el precio de la gasolina en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El precio del litro de gasolina regular en Morelia varía hasta casi un peso entre estaciones, de acuerdo con el monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los reportes oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El precio más alto registrado fue de $23.22 pesos por litro, mientras que el más bajo se mantiene en $22.98 pesos, por debajo del promedio nacional de $23.58.

🗒️ Los datos fueron obtenidos del monitoreo oficial de Profeco al 19 de enero de 2026, y de los precios reportados en línea por los permisionarios, en cumplimiento del Acuerdo Núm. A/041/2018 de la CRE.

⛽ Gasolina regular en Morelia: del precio más alto al más bajo

$23.22 Gasomich La Hacienda – Av. Madero Poniente No. 11721

$23.19 Surtillago Gasolineras – Periférico Paseo de la República 3025 GELOM San Miguel – Calzada La Huerta 3150

$23.09 Servicio Villaval – Carretera Morelia-Pátzcuaro Km 17.2

$23.00 Auto Estación Industrial – Av. Madero Oriente No. 5330 Súper Servicio Poza Rica – Av. Tata Vasco No. 529 Auto Estación Combustibles – Av. José Tocaven Lavín No. 701

$22.99 Nocupétaro – Av. Héroes de Nocupétaro No. 443 Tavisa – Av. Madero Oriente 1935 Verona – Av. Morelos Norte 6650 Tres Puentes – Puente de Calderón No. 45 El Tecnológico – Av. Morelos Norte No. 2055 Super Combustibles del Río – Guillermo Prieto No. 1100

$22.98 (la más barata) Famgas – Av. Francisco I. Madero Poniente No. 9205 José M. Zabalegui – Av. San José del Cerrito No. 65 Gilberto Rivera – Carretera Morelia-Charo No. 5800



🛢️ Precios de Diésel (DUBA) en Morelia:

$26.99 – Combustibles HSM – Av. Madero Oriente No. 3310

$26.89 – Gasolinera Herestre – Av. Madero Pte. No. 25650

$26.26 – Multiservicios La Estación – Av. Periodismo 1150

$25.99 – Combustibles HSM – Av. Madero Poniente No. 6006

🔴 Gasolina Premium (mínimo 92 octanos):

$27.29 – Servicio Siglo XXI – Periférico Paseo de la República No. 139

$27.19 – Kopla – Carretera Morelia-Pátzcuaro No. 6666

$26.99 – Grupo Octano – Varias ubicaciones (Av. Acueducto, Libramiento Norte, Periférico Nueva España, etc.)

📊 Contexto nacional:

En la conferencia “Mañanera del Pueblo”, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló que el precio nacional promedio del litro de gasolina regular al 16 de enero fue de $23.58 pesos y que, de noviembre a diciembre de 2025, el costo bajó 4.11% según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).