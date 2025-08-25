"La información del Mayo se queda con el Mayo", dice abogado tras audiencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante una corte de Nueva York, Estados Unidos, y dejó claro que no colaborará con las autoridades estadounidenses durante su proceso legal, según confirmó su abogado Frank Pérez.
“No va a cooperar para nada […] la información de ‘El Mayo’ Zambada se queda con ‘El Mayo’ Zambada”, aseguró Pérez al salir de la audiencia, agregando que su cliente “no ganará nada” al hablar con el gobierno de Estados Unidos.
Durante la audiencia, Zambada también confesó haber pagado sobornos a autoridades mexicanas durante más de cinco décadas, incluidos policías, elementos del Ejército y políticos.
“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal […] he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, declaró el capo de 77 años.
El capo reconoció públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas ante el juez Brian Cogan:
“Pido perdón a todos por mis acciones. Asumo mi responsabilidad”, expresó.
Asimismo, relató una cronología de su actividad criminal, que inició en 1969. Entre 1980 y 2024, afirmó haber obtenido millones de dólares por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo el transporte y venta de aproximadamente 1 millón 500 mil kilos de cocaína.
El Gobierno de Estados Unidos solicitó la incautación de bienes y activos por un valor de 15 mil millones de dólares. La sentencia final será dictada por el juez Cogan el 13 de enero de 2026.
