"La información del Mayo se queda con el Mayo", dice abogado tras audiencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante una corte de Nueva York, Estados Unidos, y dejó claro que no colaborará con las autoridades estadounidenses durante su proceso legal, según confirmó su abogado Frank Pérez.

“No va a cooperar para nada […] la información de ‘El Mayo’ Zambada se queda con ‘El Mayo’ Zambada”, aseguró Pérez al salir de la audiencia, agregando que su cliente “no ganará nada” al hablar con el gobierno de Estados Unidos.

Durante la audiencia, Zambada también confesó haber pagado sobornos a autoridades mexicanas durante más de cinco décadas, incluidos policías, elementos del Ejército y políticos.

“Durante 50 años he dirigido una gran red criminal […] he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, declaró el capo de 77 años.