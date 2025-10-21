La historia de María Sabina, curandera indígena homenajeada por la ciencia

Originaria de Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, María Sabina fue una curandera que desde pequeña heredó conocimientos de sanación por parte de su familia paterna. Se convirtió en una figura clave del mundo indígena por el uso ceremonial de los llamados “niños santos”, hongos psilocibios que utilizaba para curar enfermedades del cuerpo y del espíritu. Aunque no sabía leer ni escribir, ni hablaba español, su conocimiento fue reconocido a nivel mundial.

En 1955, el etnomicólogo Robert Gordon Wasson visitó a María Sabina para documentar sus ceremonias. Su experiencia fue publicada dos años después en la revista Life, lo que atrajo a músicos, artistas y buscadores espirituales de todo el mundo, incluidos miembros de bandas como The Beatles, The Rolling Stones y The Doors. Este inesperado interés internacional hizo de Huautla un centro de peregrinaje psicodélico en los años 60 y 70, aunque también trajo consecuencias negativas para la vida de la curandera.