La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, galardonada por su obra simbólica y sin fronteras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, en una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El galardón fue entregado por los reyes de España, en presencia de personalidades internacionales como el cineasta Alejandro González Iñárritu, y reconoce la mirada profunda, simbólica y humanista de una de las artistas más influyentes del continente.
“He pasado más de medio siglo de mi vida mirando al mundo por una ventanita que apenas mide unos escasos centímetros cuadrados”, expresó Iturbide durante su discurso, conmoviendo al público por su honestidad y sensibilidad.
Con una trayectoria de más de cinco décadas, Iturbide ha documentado el México profundo, indígena, urbano y simbólico, pero también ha retratado escenas de otros rincones del mundo, siempre desde una mirada empática y poética.
“La fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprehende en función de sus conocimientos, emociones y sueños”, afirmó, al tiempo que reconoció el legado de su maestro Manuel Álvarez Bravo y la importancia del azar en su proceso creativo.
Graciela Iturbide es considerada una de las grandes fotógrafas contemporáneas de habla hispana. Su obra es conocida por capturar escenas cargadas de simbolismo, especialmente en comunidades indígenas mexicanas, a las que dedicó años de trabajo y respeto.
“No me gusta que digan que mi fotografía es mágica. Más me interesa, y no sé si lo logro siempre, que haya una dosis de poesía en ella”, expresó.
“Ante todo, me considero una ciudadana del mundo. Por fortuna, el arte fotográfico no conoce fronteras, ni tiene pasaporte, ni necesita visas, por más que algunos hombres poderosos pretendan limitar el libre tránsito entre países”, concluyó con firmeza.
El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 otorgó el galardón por unanimidad, destacando a Iturbide como “dueña de una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística”, y por haber creado un lenguaje visual único que explora lo humano desde lo cotidiano, lo simbólico y lo intangible.
En la misma ceremonia también fue galardonado el Museo Nacional de Antropología de México con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, representado por su director Antonio Saborit y la presidenta del patronato Madeleine Bremond.
