La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, galardonada por su obra simbólica y sin fronteras

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Iturbide ha documentado el México profundo, indígena, urbano y simbólico, pero también ha retratado escenas de otros rincones del mundo, siempre desde una mirada empática y poética.

“La fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprehende en función de sus conocimientos, emociones y sueños”, afirmó, al tiempo que reconoció el legado de su maestro Manuel Álvarez Bravo y la importancia del azar en su proceso creativo.

Graciela Iturbide es considerada una de las grandes fotógrafas contemporáneas de habla hispana. Su obra es conocida por capturar escenas cargadas de simbolismo, especialmente en comunidades indígenas mexicanas, a las que dedicó años de trabajo y respeto.

“No me gusta que digan que mi fotografía es mágica. Más me interesa, y no sé si lo logro siempre, que haya una dosis de poesía en ella”, expresó.