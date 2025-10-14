La flor de cempasúchil: guía de las almas en el Día de Muertos

Originaria de nuestro país, su nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl”, que significa “veinte flores” o “muchas flores”, en alusión a la forma de sus pétalos. Su color, que va del amarillo intenso al naranja, representa al sol, y por ello se acostumbra hacer senderos con estas flores desde la entrada de la casa hasta el altar.

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta) florece después de la temporada de lluvias, lo que coincide con la preparación de las ofrendas para los días 1 y 2 de noviembre. En la festividad, es tan importante como el pan de muerto o las calaveritas de azúcar.