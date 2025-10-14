México

La flor de cempasúchil: guía de las almas en el Día de Muertos

La flor de cempasúchil: guía de las almas en el Día de Muertos
MIMORELIA.COM
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, la flor de cempasúchil es uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos, gracias a su vibrante color amarillo y su inconfundible aroma, que se cree ayuda a guiar a las almas hacia los altares familiares.

MIMORELIA.COM

Originaria de nuestro país, su nombre proviene del náhuatl “Cempohualxochitl”, que significa “veinte flores” o “muchas flores”, en alusión a la forma de sus pétalos. Su color, que va del amarillo intenso al naranja, representa al sol, y por ello se acostumbra hacer senderos con estas flores desde la entrada de la casa hasta el altar.

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta) florece después de la temporada de lluvias, lo que coincide con la preparación de las ofrendas para los días 1 y 2 de noviembre. En la festividad, es tan importante como el pan de muerto o las calaveritas de azúcar.

MIMORELIA.COM

En México los estados de Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México destacan por tener las mejores condiciones de suelo y clima para su producción.

Cada año, el cultivo de esta flor representa no solo una tradición espiritual, sino también una actividad agrícola y económica para miles de familias, especialmente en comunidades rurales.

Te puede interesar:
¡Anótalo! Ya hay fecha para la Fiesta de la Flor de Cempasúchil 2025 en Tarímbaro
La flor de cempasúchil: guía de las almas en el Día de Muertos

BCT

México
Día de Muertos
flor de cempasúchil

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com