La FGR reactiva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido anular el beneficio legal conocido como criterio de oportunidad que había sido otorgado a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de la franquicia del concurso Miss Universo. Como resultado, se ha reactivado una orden de aprehensión en su contra.

Este beneficio, otorgado en su momento a Rocha Cantú, permitía a un imputado colaborar con las autoridades para evitar prisión a cambio de información relevante en investigaciones. Rocha Cantú se había presentado como testigo colaborador en una investigación vinculada con presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos. Sin embargo, su situación ha dado un giro tras la decisión de la FGR.

La revocación de este beneficio se originó por su falta de cumplimiento con las obligaciones legales. Rocha Cantú se negó a comparecer ante las autoridades que lo requerían, solicitando realizar las entrevistas por videoconferencia bajo el argumento de que su seguridad estaba en riesgo. Esta situación, junto con una solicitud de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se revocara el beneficio, motivó la cancelación del criterio de oportunidad.