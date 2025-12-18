La FGR reactiva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido anular el beneficio legal conocido como criterio de oportunidad que había sido otorgado a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de la franquicia del concurso Miss Universo. Como resultado, se ha reactivado una orden de aprehensión en su contra.
Este beneficio, otorgado en su momento a Rocha Cantú, permitía a un imputado colaborar con las autoridades para evitar prisión a cambio de información relevante en investigaciones. Rocha Cantú se había presentado como testigo colaborador en una investigación vinculada con presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas e hidrocarburos. Sin embargo, su situación ha dado un giro tras la decisión de la FGR.
La revocación de este beneficio se originó por su falta de cumplimiento con las obligaciones legales. Rocha Cantú se negó a comparecer ante las autoridades que lo requerían, solicitando realizar las entrevistas por videoconferencia bajo el argumento de que su seguridad estaba en riesgo. Esta situación, junto con una solicitud de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se revocara el beneficio, motivó la cancelación del criterio de oportunidad.
La controversia también se generó debido a que, antes de concluir su gestión, el entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, había ordenado retirar la orden de captura contra Rocha Cantú, quien estaba vinculado a una investigación relacionada con huachicol, tráfico de armas y otros delitos graves.
Con la revocación formalizada, un juez federal en Querétaro emitió nuevamente la orden de aprehensión. Se argumenta que la detención es necesaria para llevar a Rocha Cantú ante la justicia, debido a que no ha sido posible localizar un domicilio fijo dentro del país y existen indicios de frecuentes viajes al extranjero.
La investigación contra Rocha Cantú es parte de una carpeta donde se le señala como posible miembro de una red criminal dedicada al huachicol y tráfico de armas, situación que ha llevado a otras detenciones relacionadas.
mrh