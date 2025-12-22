La Escuela es Nuestra llegará a más de 143 mil planteles en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión histórica y una estrategia que apunta a cerrar brechas, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) se consolida como uno de los pilares de la política educativa federal: tan solo entre 2025 y 2026, más de 143 mil planteles en todo el país recibirán apoyo directo para mejorar su infraestructura, beneficiando a millones de estudiantes.

Durante 2025, el programa La Escuela es Nuestra permitió mejorar la infraestructura de 74 mil 250 planteles educativos en todo el país, beneficiando directamente a 8.1 millones de alumnas y alumnos, quienes ahora cuentan con espacios más seguros y dignos para su formación académica.

En rueda de prensa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que esta rehabilitación representó una inversión social de 25 mil millones de pesos, lo que —dijo— confirma que la educación es una prioridad en la agenda del nuevo gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.