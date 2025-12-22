México

La Escuela es Nuestra llegará a más de 143 mil planteles en 2026

Para 2026, el presupuesto crecerá a 26 mil millones de pesos
Se priorizarán zonas de alta marginación e indígenas
Se priorizarán zonas de alta marginación e indígenas
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión histórica y una estrategia que apunta a cerrar brechas, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) se consolida como uno de los pilares de la política educativa federal: tan solo entre 2025 y 2026, más de 143 mil planteles en todo el país recibirán apoyo directo para mejorar su infraestructura, beneficiando a millones de estudiantes.

Durante 2025, el programa La Escuela es Nuestra permitió mejorar la infraestructura de 74 mil 250 planteles educativos en todo el país, beneficiando directamente a 8.1 millones de alumnas y alumnos, quienes ahora cuentan con espacios más seguros y dignos para su formación académica.

En rueda de prensa, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que esta rehabilitación representó una inversión social de 25 mil millones de pesos, lo que —dijo— confirma que la educación es una prioridad en la agenda del nuevo gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La Escuela es Nuestra es uno de los programas sociales más importantes del segundo piso de la Cuarta Transformación; por ello, para 2026 recibirá un incremento de mil millones de pesos”
señaló Delgado Carrillo

Con este aumento, el presupuesto del programa ascenderá a 26 mil millones de pesos en 2026, año en el que se prevé atender 75 mil escuelas adicionales de educación básica, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 65% de este nivel educativo en todo el país.

Por su parte, la directora del programa LEEN, Pamela López Ruiz, detalló que, de las escuelas beneficiadas en 2025, 68 mil 11 corresponden a educación básica, destacando la atención a 16 mil 796 planteles de secundaria, que recibieron una inversión de 5 mil 128 millones de pesos.

Añadió que durante este mes aún se entregan apoyos a 776 escuelas de Puebla y Veracruz, con un monto conjunto de 238 millones de pesos.

De cara a 2026, el titular de la SEP explicó que se dará prioridad a los planteles con mayores carencias, ubicados en zonas de alta marginación, en entidades con Planes de Justicia Indígena, así como a los Centros de Atención Múltiple (CAM).

Delgado Carrillo precisó que, conforme al plan sexenal del programa, los Centros de Educación Especial y las escuelas en zonas con Planes de Justicia Indígena recibirán atención cada año, mientras que los planteles de Educación Inicial, Preescolar y Primaria serán beneficiados en dos ocasiones durante el sexenio.

En el caso de las secundarias, estas recibirán apoyo hasta en tres ocasiones a lo largo del mandato presidencial.

Se priorizarán zonas de alta marginación e indígenas

