‘La Dua’: la taquería temática que Dua Lipa inaugurará en la Condesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante británica Dua Lipa anunció la apertura de una taquería temporal en la Ciudad de México como parte de su visita al país con la gira Radical Optimism Tour. El local llevará por nombre Taquería ‘La Dua’ y estará disponible del 1 al 5 de diciembre de 2025.
La activación se llevará a cabo en Los Caramelos Condesa, ubicados en Avenida Michoacán 93, Colonia Condesa, y funcionará en un horario de 12:00 a 24:00 horas.
El espacio fue diseñado como una experiencia inmersiva para fans, quienes podrán disfrutar de música de la cantante, adquirir souvenirs exclusivos, tomarse fotos en zonas temáticas y degustar un menú inspirado en las canciones más populares de su discografía.
Con esta iniciativa, Dua Lipa fortalece su relación con el público mexicano, donde goza de una sólida base de seguidores. Su gira mundial acompaña el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, que ha roto récords de ventas en más de una docena de países.
La gira Radical Optimism Tour concluirá su etapa latinoamericana con tres conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México:
1 de diciembre de 2025
2 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025
El álbum que da nombre a la gira alcanzó el número 1 en 12 países, incluido el Reino Unido, donde se convirtió en el debut más exitoso de una artista femenina británica en 2024. En Estados Unidos, debutó en el número 1 del Billboard Top Album Sales y número 2 del Billboard 200, consolidando el mejor arranque en la carrera de Dua. En México, Radical Optimism cuenta con certificación Oro, lo que confirma su popularidad en el país.
