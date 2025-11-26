‘La Dua’: la taquería temática que Dua Lipa inaugurará en la Condesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante británica Dua Lipa anunció la apertura de una taquería temporal en la Ciudad de México como parte de su visita al país con la gira Radical Optimism Tour. El local llevará por nombre Taquería ‘La Dua’ y estará disponible del 1 al 5 de diciembre de 2025.

La activación se llevará a cabo en Los Caramelos Condesa, ubicados en Avenida Michoacán 93, Colonia Condesa, y funcionará en un horario de 12:00 a 24:00 horas.

El espacio fue diseñado como una experiencia inmersiva para fans, quienes podrán disfrutar de música de la cantante, adquirir souvenirs exclusivos, tomarse fotos en zonas temáticas y degustar un menú inspirado en las canciones más populares de su discografía.

Con esta iniciativa, Dua Lipa fortalece su relación con el público mexicano, donde goza de una sólida base de seguidores. Su gira mundial acompaña el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, que ha roto récords de ventas en más de una docena de países.