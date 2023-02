La detienen y para salvarse asegura ser influyente; la nombran Lady Anubis [VIDEO]

Como era de esperarse el video tomó popularidad rápidamente en las redes sociales y los usuarios no dudaron en criticar la actitud de la mujer, pero algunos otros no dejaron pasar los detalles, ya que señalaron que no se comunicó con nadie ya que inmediatamente que presuntamente marcó el supuesto número comenzó a hablar, sin que dejara sonar el tono de espera, razón por la que concluyeron que solamente buscaba intimidar a los tránsitos.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) por medio de sus redes sociales informó que la mujer nombrada como Lady Anubis fue infraccionada por personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

SHA