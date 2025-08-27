La cultura y el arte en defensa de estudiantes y sus albergues en Oaxaca

Ciudad de México.- El próximo sábado 30 de agosto, el Ballet Nacional de Antorcha y al menos 3 mil artistas de 32 compañías o grupos culturales, realizarán en todas las capitales de los estados, una jornada cultural de protesta y de solidaridad con los estudiantes de Oaxaca que han estado sufriendo persecución y represión; la actividad se sumará a la petición y exigencia de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” y de Antorcha, para que se detengan las agresiones contra los estudiantes y sus albergues y que intervenga el gobierno de Oaxaca para que se castigue y detenga a los agresores y se garantice seguridad a los jóvenes oaxaqueños.
Los artistas que promueven el arte y la cultura en todo el país, -mediante bailes, poesía, cantos, teatro y danzas-, brindarán apoyo para los estudiantes de Oaxaca que en la noche del 5 de agosto, un grupo de veinte personas armadas allanó su Albergue Estudiantil “Villas de Monte Albán” y saqueó una tienda de abarrotes del Movimiento Antorchista; con esa agresión ya van tres actos represivos, vandálicos y de persecución política y, hasta el momento, la autoridad competente y encargada de velar por la seguridad de los oaxaqueños no ha intervenido.
A decir de Rolando Reyes, dirigente de Antorcha en Oaxaca y Anahí Martínez, dirigente estatal de la FNERRR, en todos los estados se presentarán actos culturales totalmente gratuitos; y en Oaxaca habrá una colorida calenda que partirá de la Plaza de la Danza en punto de las 4 de la tarde hacia la explanada del zócalo de Oaxaca de Juárez donde el Ballet Nacional de Antorcha mostrará, con un colorido banquete artístico, que a la juventud no se le debe reprimir ni negar el derecho a tener una educación de calidad; y que promover entre el pueblo el arte y la cultura, muestra que los jóvenes educados pueden llegar un poco de alegría y felicidad a su pueblo, del cual han emergido.
Por su parte Vania Mejía, directora de los grupos Culturales Nacionales del Movimiento Antorchista, refirió que en Oaxaca el gobierno de Salomón Jara debe intervenir para que no sigan las agresiones a los estudiantes y que en lugar de eso los apoye para que concluyan su educación profesional y para que se conviertan en hombres y mujeres que pongan en alto al estado de Oaxaca, en México y el mundo. “Con nuestro arte y cultura, que mostraremos en 32 plazas públicas, nos solidarizamos con los jóvenes de la FNERRR y los mexicanos antorchistas; nuestra cultura y nuestro arte defiende a la juventud oaxaqueña y de todo México.
mrh