La cultura y el arte en defensa de estudiantes y sus albergues en Oaxaca

Ciudad de México.- El próximo sábado 30 de agosto, el Ballet Nacional de Antorcha y al menos 3 mil artistas de 32 compañías o grupos culturales, realizarán en todas las capitales de los estados, una jornada cultural de protesta y de solidaridad con los estudiantes de Oaxaca que han estado sufriendo persecución y represión; la actividad se sumará a la petición y exigencia de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” y de Antorcha, para que se detengan las agresiones contra los estudiantes y sus albergues y que intervenga el gobierno de Oaxaca para que se castigue y detenga a los agresores y se garantice seguridad a los jóvenes oaxaqueños.

Los artistas que promueven el arte y la cultura en todo el país, -mediante bailes, poesía, cantos, teatro y danzas-, brindarán apoyo para los estudiantes de Oaxaca que en la noche del 5 de agosto, un grupo de veinte personas armadas allanó su Albergue Estudiantil “Villas de Monte Albán” y saqueó una tienda de abarrotes del Movimiento Antorchista; con esa agresión ya van tres actos represivos, vandálicos y de persecución política y, hasta el momento, la autoridad competente y encargada de velar por la seguridad de los oaxaqueños no ha intervenido.