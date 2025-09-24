La Cotorrisa, bajo denuncia por acoso sexual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva controversia gira en torno a los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, creadores del popular pódcast “La Cotorrisa”, quienes han sido denunciados por el presunto delito de acoso sexual tras realizar comentarios de índole sexual sobre Jessica Bustos, esposa del también influencer Xuxo Dom.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y aunque en un inicio los nombres no fueron revelados por la denunciante, medios como Radio Fórmula confirmaron que los señalados son los comediantes Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza.

A través de un video difundido en redes sociales, Jessica Bustos explicó que la denuncia ya está formalmente integrada en una carpeta de investigación. Aunque evitó nombrar directamente a los acusados, narró con firmeza las afectaciones sufridas: