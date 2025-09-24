La Cotorrisa, bajo denuncia por acoso sexual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva controversia gira en torno a los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, creadores del popular pódcast “La Cotorrisa”, quienes han sido denunciados por el presunto delito de acoso sexual tras realizar comentarios de índole sexual sobre Jessica Bustos, esposa del también influencer Xuxo Dom.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y aunque en un inicio los nombres no fueron revelados por la denunciante, medios como Radio Fórmula confirmaron que los señalados son los comediantes Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza.
A través de un video difundido en redes sociales, Jessica Bustos explicó que la denuncia ya está formalmente integrada en una carpeta de investigación. Aunque evitó nombrar directamente a los acusados, narró con firmeza las afectaciones sufridas:
Los comentarios que desataron la polémica ocurrieron durante el episodio 308 del pódcast. En él, los comediantes hicieron referencias de carácter sexual hacia la esposa de Xuxo Dom, lo cual generó la indignación de ambos.
Posteriormente, los influencers se disculparon públicamente y eliminaron el fragmento del episodio en YouTube, aunque esto no fue suficiente para evitar la acción legal.
El artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México tipifica el hostigamiento sexual como un delito que puede ser sancionado con penas de:
Uno a tres años de prisión
Multa de 100 a 200 días de salario mínimo
Esto aplica incluso cuando el acoso no ocurre en entornos laborales, siempre que afecte la dignidad o integridad de la persona.
De acuerdo con Jessica Bustos, la carpeta de investigación aún está en integración, pero una vez que pase al juez de control, podrá dar más información.
