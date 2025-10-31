La Catrina, símbolo mexicano que nació como sátira y hoy es tradición

Aunque hoy es común verla como disfraz, maquillaje o decoración, su origen es mucho más profundo. La Catrina fue creada por el caricaturista José Guadalupe Posada, originario de Aguascalientes, bajo el nombre original de “La Calavera Garbancera”.

¿Por qué “garbancera”?

Durante el Porfiriato, se les llamaba garbanceros a quienes renegaban de sus raíces indígenas y preferían adoptar costumbres europeas. Posada representó a estas personas con una calavera vestida solo con un sombrero afrancesado con plumas de avestruz, como crítica a la pobreza oculta bajo aspiraciones burguesas. La frase que acompaña su grabado es clara:

“...en los huesos, pero con sombrero francés...” – José Guadalupe Posada.