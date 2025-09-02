La Arrolladora Banda el Limón encabezará el Grito en el Zócalo de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho será la gran sorpresa musical durante la celebración del Grito de Independencia este 15 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Durante una conferencia de prensa, al final de la sesión con medios, Sheinbaum expresó: "A ver, la sorpresa del 15 de septiembre", mientras daba paso a la proyección de un video promocional con imágenes del grupo sinaloense, confirmando así su participación.

Además de La Arrolladora, el cartel oficial también incluye a Alejandra Ávalos y al grupo Legado de Grandeza, quienes acompañarán la fiesta patria a partir de las 20:00 horas. El evento es gratuito y se espera una asistencia masiva como cada año.