La agarran a golpes tras intentar robar en tienda de CDMX [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer fue retenida y golpeada por una trabajadora tras ser sorprendida presuntamente robando en una tienda 3B, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los hechos quedaron registrados en un video difundido por el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta de X, donde se observa a la presunta ladrona en el piso mientras una empleada la confronta.

“Yo vengo a trabajar... no a robar, pendeja”, se escucha decir a la trabajadora, mientras la señalada permanece inmóvil.

De acuerdo con el reporte, otra mujer que la acompañaba logró escapar. Sin embargo, esta fue alcanzada y retenida por personal del lugar, en espera de las autoridades.

