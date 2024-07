La 4T restituye tierras al pueblo yaqui; Sheinbaum dará continuidad a planes de justicia: AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó el decreto por el que el Gobierno de la Cuarta Transformación restituye de manera histórica 12 mil 978 hectáreas de tierra al pueblo yaqui de Sonora.

Esta acción forma parte de los compromisos establecidos en el Plan de justicia para el pueblo yaqui, al que el mandatario dio seguimiento en asamblea con autoridades tradicionales.

Acompañado de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe del Ejecutivo se comprometió a volver antes del 30 de septiembre y dijo que para entonces debe estar terminado el acueducto y el distrito de riego que actualmente están en construcción.

El Plan de justicia para el pueblo yaqui incluye, además, la instalación de una de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, acciones de vivienda y un hospital IMSS Bienestar.

El presidente aseguró que “no hay nada de qué preocuparse. Está garantizado el relevo y va a haber continuidad en todos los Programas para el Bienestar de nuestro pueblo”.

Junto a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la preparación académica de la próxima titular del Ejecutivo.

Hizo énfasis en su experiencia en el servicio público y “dos cosas que son muy importantes: viene desde jovencita luchando por la justicia; (…) y lo otro, que es muy importante, (…) es la honestidad y eso es lo que tiene también la presidenta”.

“Cumple con los tres principios básicos de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, agregó.