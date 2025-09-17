López Beltrán rechaza vínculo con amparo y acusa campaña de desprestigio

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, negó haber tramitado un amparo, como se difundió en algunos medios nacionales.

En una carta pública, aclaró que ni él ni su hermano Gonzalo promovieron algún recurso legal y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

“En ningún momento tramitamos ninguna demanda de amparo. Es un montaje para vincularnos con temas que no tienen que ver con nosotros”, señaló.

López Beltrán explicó que pedirá al Poder Judicial investigar el caso, pues afirmó que existen varios trámites similares en diferentes juzgados.