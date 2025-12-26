Línea de las Mujeres 079, opción 1 del Gobierno de México opera de manera regular en estas fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta temporada navideña, la Secretaría de las Mujeres informó que la Línea 079, opción 1 (Línea de las Mujeres), funcionará de manera regular para atender y orientar a mujeres que se encuentren en alguna situación de violencia.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a las ciudadanas a denunciar cualquier tipo de violencia, por muy sutil que esta pueda parecer.
“Es un servicio gratuito, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y es atendido por personal capacitado. Su puesta en marcha simboliza un avance sustantivo en la articulación de un modelo integral de atención y acompañamiento”, recalcó.
Hernández Mora destacó que la Línea de las Mujeres es el primer contacto para identificar la violencia. De acuerdo con las necesidades de cada usuaria, se realiza una canalización al servicio pertinente y se da seguimiento personalizado a cada caso, para que ninguna mujer quede sola frente a la violencia.
Asimismo, recordó que cualquier persona puede comunicarse a la Línea de las Mujeres. En caso de riesgo para la integridad de la persona denunciante, la opción 1 del 079 permite realizar un enlace directo con el número de emergencias 911.
La atención proporcionada es gratuita, confidencial y personalizada, con un enfoque cálido y orientado a la ciudadanía.
Finalmente, Hernández Mora subrayó que “la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación avanza de la mano de las mujeres”, reconociendo el papel fundamental de este sector en la consolidación de políticas públicas con perspectiva de género.
mrh