Línea de las Mujeres 079, opción 1 del Gobierno de México opera de manera regular en estas fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta temporada navideña, la Secretaría de las Mujeres informó que la Línea 079, opción 1 (Línea de las Mujeres), funcionará de manera regular para atender y orientar a mujeres que se encuentren en alguna situación de violencia.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, hizo un llamado a las ciudadanas a denunciar cualquier tipo de violencia, por muy sutil que esta pueda parecer.

“Es un servicio gratuito, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y es atendido por personal capacitado. Su puesta en marcha simboliza un avance sustantivo en la articulación de un modelo integral de atención y acompañamiento”, recalcó.