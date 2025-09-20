Kronos: app mexicana usará biométricos caninos para hallar perros perdidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La doctora en biomedicina Laura Guillermina Marrojo García y Viridiana Hernández, doctora y especialista en inteligencia artificial, desarrollaron un algoritmo de visión artificial que, mediante biométricos caninos, promete identificar y localizar en tiempo real a perros extraviados en México a través de la aplicación Kronos.

En entrevista exclusiva con adn Noticias, las creadoras detallaron que el sistema funciona con el registro previo de la mascota: se captura, a modo de escáner, la nariz del perro para generar una huella única que queda guardada en una base de datos en la nube de la plataforma.

Con el registro activo, si un perro se pierde y alguien lo escanea, el sistema confirma su identidad, envía la ubicación a la persona tutora y abre un chat privado para coordinar la entrega. Además, permitirá conservar el expediente clínico del animal de compañía.

Según sus desarrolladoras, cualquier perro—de raza o mestizo— puede generar su biométrico, ya que el patrón nasal es único en cada ejemplar.

Las impulsoras aseguran que el algoritmo fue probado en albergues con más de mil perros, con resultados positivos para distintos casos de identificación.

Kronos aún no está disponible en tiendas iOS o Android. Se estima su lanzamiento en diciembre de 2025 y, de acuerdo con el anuncio, su descarga será gratuita. Las creadoras afirman que el desarrollo es único en el mundo y cuenta con patente de alcance internacional.

