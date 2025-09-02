Kenia López promete Congreso democrático desde la Mesa Directiva de Cámara de Diputados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un mensaje en la red social X, la diputada Kenia López Rabadán delineó los principios que guiarán su gestión como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: legalidad, pluralidad y respeto a la voz de todos los sectores políticos.

“Hoy asumo con profunda convicción la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva [...] con la certeza de que este Congreso es la casa de la pluralidad y la representación democrática”, expresó la legisladora panista.

El mensaje, que fue fijado en su cuenta oficial (@kenialopezr), enfatiza la importancia de escuchar todas las voces dentro del recinto legislativo, privilegiando el diálogo y el respeto institucional.

“Velaré para que todas las voces sean escuchadas con respeto y responsabilidad. En esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra; la palabra libre y plural. Y porque creo en la palabra, en ello empeño la mía”, escribió.