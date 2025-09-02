Kenia López promete Congreso democrático desde la Mesa Directiva de Cámara de Diputados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un mensaje en la red social X, la diputada Kenia López Rabadán delineó los principios que guiarán su gestión como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: legalidad, pluralidad y respeto a la voz de todos los sectores políticos.
“Hoy asumo con profunda convicción la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva [...] con la certeza de que este Congreso es la casa de la pluralidad y la representación democrática”, expresó la legisladora panista.
El mensaje, que fue fijado en su cuenta oficial (@kenialopezr), enfatiza la importancia de escuchar todas las voces dentro del recinto legislativo, privilegiando el diálogo y el respeto institucional.
“Velaré para que todas las voces sean escuchadas con respeto y responsabilidad. En esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra; la palabra libre y plural. Y porque creo en la palabra, en ello empeño la mía”, escribió.
Desde una perspectiva de género, López Rabadán también reivindicó su papel como mujer al frente de un órgano de alta responsabilidad:
"Sé de la importancia de abrir camino y demostrar que la política también se construye con la fortaleza, la visión y la sensibilidad de las mujeres".
Finalmente, reafirmó su compromiso con el país:
"Seré garante de un Congreso que trabaje con legalidad, institucionalidad, pluralidad y, sobre todo, con el compromiso de construir un país más justo, democrático e incluyente".
El mensaje se dio a conocer minutos después de que la diputada rindiera protesta como presidenta de la Mesa Directiva, luego de ser elegida por mayoría calificada con 435 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones en el Pleno de San Lázaro.
