Kenia López, del PAN, presidirá la Cámara de Diputados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras ser avalada por mayoría del grupo parlamentario de Morena en un cónclave privado celebrado este martes.

Durante la reunión, a la que únicamente accedieron diputadas y diputados, se establecieron medidas de confidencialidad: a su llegada, alrededor de las 10:00 horas, los legisladores fueron despojados de sus teléfonos celulares, los cuales fueron resguardados en bolsas numeradas para su devolución posterior.

El encuentro formal comenzó 40 minutos después. En la mesa se discutieron los perfiles de Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.