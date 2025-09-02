Kenia López, del PAN, presidirá la Cámara de Diputados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras ser avalada por mayoría del grupo parlamentario de Morena en un cónclave privado celebrado este martes.
Durante la reunión, a la que únicamente accedieron diputadas y diputados, se establecieron medidas de confidencialidad: a su llegada, alrededor de las 10:00 horas, los legisladores fueron despojados de sus teléfonos celulares, los cuales fueron resguardados en bolsas numeradas para su devolución posterior.
El encuentro formal comenzó 40 minutos después. En la mesa se discutieron los perfiles de Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.
Previo a la votación, Ricardo Monreal sostuvo conversaciones con Jorge Romero y Elías Lixa, quienes le solicitaron respetar el acuerdo interno y promover el apoyo a favor de Kenia López.
Monreal aclaró que la Presidencia de la Mesa Directiva corresponde al PAN, como lo establece la legislación, y subrayó que, por criterios de paridad de género, el cargo debía ser ocupado por una mujer, por lo que pidió elegir entre Kenia López y Margarita Zavala.
Finalmente, la mayoría parlamentaria decidió respaldar a Kenia López como presidenta, mientras que Sergio Gutiérrez Luna fue elegido vicepresidente. Además, se designó a Julieta Villalpando Riquelme como vicecoordinadora del grupo parlamentario.
