Justicia para Carlos Manzo”, exige Yulay en manifestación

El influencer Yulay participó en la marcha de la Generación Z en CDMX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer mexicano Yulay sorprendió al participar en la marcha denominada Generación Z, realizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Conocido por sus videos de denuncia social y trabajos altruistas, Yulay —nombre artístico de Julio César Fuentes Cruz— caminó junto a decenas de manifestantes exigiendo justicia y alzando la voz contra la violencia, la inseguridad y la indiferencia de las autoridades.

"Yo solo vengo a exigir justicia por Carlos Manzo. Ya estamos hartos de los abusos, el país lo tienen hundido en violencia, en inseguridad. Vayan a los pueblitos, los tienen hundidos en la pobreza extrema. Ya estamos hasta la m... Todos los partidos son unos buenos para nada"
declaró ante medios y cámaras independientes, provocando una oleada de reacciones en redes sociales

Desde 2014, Yulay ha documentado situaciones sociales extremas, oficios riesgosos y causas humanitarias, ganando una base sólida de seguidores. Además, ha colaborado con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recientemente emprendió el proyecto gastronómico Don Core junto a Coreano Vlogs, en el Estado de México.

