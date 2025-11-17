Justicia para Carlos Manzo”, exige Yulay en manifestación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer mexicano Yulay sorprendió al participar en la marcha denominada Generación Z, realizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Conocido por sus videos de denuncia social y trabajos altruistas, Yulay —nombre artístico de Julio César Fuentes Cruz— caminó junto a decenas de manifestantes exigiendo justicia y alzando la voz contra la violencia, la inseguridad y la indiferencia de las autoridades.
Desde 2014, Yulay ha documentado situaciones sociales extremas, oficios riesgosos y causas humanitarias, ganando una base sólida de seguidores. Además, ha colaborado con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recientemente emprendió el proyecto gastronómico Don Core junto a Coreano Vlogs, en el Estado de México.
RPO