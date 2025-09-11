Julio Preciado es hospitalizado por neumonía, asegura que no es grave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de música regional mexicana Julio Preciado, exintegrante de la Banda El Recodo, fue hospitalizado en el Alhma Medical Center de Mazatlán tras presentar problemas de salud derivados del exceso de trabajo.

A través de sus redes sociales, el intérprete informó que se encuentra bajo cuidado médico, pero aseguró que su estado no es grave.

“Hoy les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica”, compartió en Instagram, donde también agradeció a los doctores por su atención y apoyo.

Pese a su hospitalización, Preciado no ha cancelado sus compromisos artísticos. El cantante confirmó que estará presente el 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, en un concierto gratuito como parte de las celebraciones por la Independencia de México.

“Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto. Estaré en observación los próximos tres días”, señaló.