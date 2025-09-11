Julio Preciado es hospitalizado por neumonía, asegura que no es grave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de música regional mexicana Julio Preciado, exintegrante de la Banda El Recodo, fue hospitalizado en el Alhma Medical Center de Mazatlán tras presentar problemas de salud derivados del exceso de trabajo.
A través de sus redes sociales, el intérprete informó que se encuentra bajo cuidado médico, pero aseguró que su estado no es grave.
“Hoy les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica”, compartió en Instagram, donde también agradeció a los doctores por su atención y apoyo.
Pese a su hospitalización, Preciado no ha cancelado sus compromisos artísticos. El cantante confirmó que estará presente el 15 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, en un concierto gratuito como parte de las celebraciones por la Independencia de México.
“Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto. Estaré en observación los próximos tres días”, señaló.
Horas antes de su ingreso, Julio Preciado ofreció un concierto en el palenque de la Feria Nacional de Tijuana, donde compartió escenario con el cantante El Coyote. Tras la presentación comenzó a presentar síntomas, lo que derivó en su hospitalización.
En un comunicado, explicó que padece una neumonía leve producto del exceso de trabajo:
“Estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía (…) A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo”, escribió.
La salud de Julio Preciado ha generado preocupación en distintas ocasiones. En 2020 fue sometido a un trasplante de riñón y superó un cuadro de COVID-19 que requirió hospitalización. En 2021, fue internado por la ruptura de un vaso sanguíneo en un ojo, situación que se resolvió con cirugía.
