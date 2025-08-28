Julio César Chávez reconoce malas compañías de su hijo, pero niega vínculos criminales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Julio César Chávez Jr. salió recientemente de prisión luego de que un juez autorizara que continúe su proceso en libertad condicional por los cargos que enfrenta de crimen organizado y tráfico de armas.
Tras este hecho, su padre, la leyenda del boxeo Julio César Chávez, se pronunció en una conferencia de prensa en Mazatlán, donde fue homenajeado por su trayectoria. Ahí aseguró que la inocencia de su hijo se aclarará en los próximos meses, pese a las acusaciones en su contra.
“Él está muy bien gracias a Dios, ahorita está limpio. Él sigue un proceso afuera. Como él lo dijo, él está chingue y chingue que todo se aclare, porque la verdad, con todo respeto, no hay nada de que él sea delincuente, ni que sea de un cártel, que trafique armas, puras pendejadas, la neta, eso no existe, pero eso se tiene que comprobar”, expresó el excampeón mundial.
Chávez reconoció que su hijo se rodeó de personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa debido a problemas de adicciones, pero insistió en que eso no significa que haya cometido delitos.
“Si yo supiera que él estuvo en eso, yo lo aceptaría. Es injusto, pero son las consecuencias de cómo él estaba mal en su adicción y se juntaba con esta gente… pero eso de que él pertenezca a ese cártel o sea narcotraficante, no hay nada de eso, y se va a aclarar muy pronto”, añadió.
La próxima audiencia de Julio César Chávez Jr. se llevará a cabo el 23 de noviembre, fecha en la que se determinará si continúa en libertad condicional o enfrenta nuevas medidas.
De momento, la defensa del pugilista se muestra optimista. Su abogado calificó las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como “pura paja”.
mrh