Julio César Chávez reconoce malas compañías de su hijo, pero niega vínculos criminales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Julio César Chávez Jr. salió recientemente de prisión luego de que un juez autorizara que continúe su proceso en libertad condicional por los cargos que enfrenta de crimen organizado y tráfico de armas.

Tras este hecho, su padre, la leyenda del boxeo Julio César Chávez, se pronunció en una conferencia de prensa en Mazatlán, donde fue homenajeado por su trayectoria. Ahí aseguró que la inocencia de su hijo se aclarará en los próximos meses, pese a las acusaciones en su contra.

“Él está muy bien gracias a Dios, ahorita está limpio. Él sigue un proceso afuera. Como él lo dijo, él está chingue y chingue que todo se aclare, porque la verdad, con todo respeto, no hay nada de que él sea delincuente, ni que sea de un cártel, que trafique armas, puras pendejadas, la neta, eso no existe, pero eso se tiene que comprobar”, expresó el excampeón mundial.