Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso por tráfico de armas y nexos con el crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado 23 de agosto de 2025 por un juez federal, al ser señalado por las autoridades mexicanas de los delitos de tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El hijo del legendario campeón Julio César Chávez se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, ubicado en Hermosillo, Sonora, desde donde participó en la audiencia inicial de manera virtual, a petición de las autoridades federales por razones de seguridad.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el deportista tenía una orden de aprehensión vigente desde 2023, por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armamento.
Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos el pasado 2 de julio, luego de perder una pelea en Anaheim (California) contra el youtuber y boxeador Jake Paul. Posteriormente, fue arrestado por ingresar sin documentos migratorios válidos y por ser señalado como colaborador del Cártel de Sinaloa.
Tras enfrentar un proceso migratorio, fue deportado a México esta semana, y trasladado directamente al penal federal de Hermosillo, donde quedó a disposición de las autoridades mexicanas.
Durante la audiencia, el juez federal determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos mencionados. La defensa de Chávez Jr. no ha emitido comentarios públicos, y el caso seguirá su curso bajo reserva judicial.
En apego al principio de presunción de inocencia, el pugilista será considerado inocente mientras no exista una sentencia firme por parte del órgano jurisdiccional correspondiente.
