Julio César Chávez Jr. denuncia abusos en penal de Sonora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Julio César Chávez Jr. interpuso un amparo indirecto por la vía administrativa, al denunciar presuntos abusos y violaciones a sus derechos humanos en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Hermosillo, Sonora.

La defensa del pugilista sinaloense aseguró que su cliente ha sido mantenido incomunicado desde su ingreso al penal de máxima seguridad, lo que constituiría una violación a su derecho a la libertad personal.

El recurso legal fue presentado un día después de que Chávez Jr., de 39 años, fue entregado por autoridades estadounidenses a México, el pasado 19 de agosto. Según los abogados, el objetivo del amparo es frenar cualquier posible acto de tortura, aislamiento o trato inhumano durante su reclusión.