Julieta Fierro murió escribiendo, sin enfermedad previa, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciencia mexicana perdió este viernes 19 de septiembre a una de sus figuras más emblemáticas: Julieta Fierro Gossman, física, astrónoma e incansable divulgadora de la ciencia, quien falleció a los 77 años, según confirmó el periodista Juan Becerra Acosta.

De acuerdo con lo compartido en redes sociales, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) murió de manera inesperada, “escribiendo y sin dolor”, lo que sorprendió a familiares, colegas y alumnos.

Fierro desarrolló una destacada carrera como investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Fue autora de múltiples libros de divulgación científica, conferencista y directora del museo Universum, institución clave en la difusión de la ciencia en México.