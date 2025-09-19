Julieta Fierro murió escribiendo, sin enfermedad previa, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciencia mexicana perdió este viernes 19 de septiembre a una de sus figuras más emblemáticas: Julieta Fierro Gossman, física, astrónoma e incansable divulgadora de la ciencia, quien falleció a los 77 años, según confirmó el periodista Juan Becerra Acosta.
De acuerdo con lo compartido en redes sociales, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) murió de manera inesperada, “escribiendo y sin dolor”, lo que sorprendió a familiares, colegas y alumnos.
Fierro desarrolló una destacada carrera como investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Fue autora de múltiples libros de divulgación científica, conferencista y directora del museo Universum, institución clave en la difusión de la ciencia en México.
También fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, consolidándose como referente nacional e internacional. Su estilo accesible y entusiasta hizo que miles de niñas, niños y jóvenes se interesaran en la astronomía y en los misterios del universo.
La noticia generó múltiples muestras de afecto en la comunidad académica y científica. Juan Becerra, quien confirmó su fallecimiento, escribió:
“Hoy más cerca que nunca de los cuerpos celestes que tanto estudió. Abrazo a Luis y Agustín, sus hijos”.
Julieta Fierro será recordada no solo por sus investigaciones, sino por su capacidad única de traducir la complejidad del cosmos en palabras sencillas y apasionantes.
Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado imborrable en la ciencia, la educación y la cultura de México.
