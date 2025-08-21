Jueza ordena que Julio César Chávez Jr. no sea incomunicado en penal federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza federal ordenó que Julio César Chávez Carrasco, conocido como “El Junior”, no sea mantenido en incomunicación dentro del penal federal número 11 en Hermosillo, Sonora, donde se encuentra recluido desde su reciente deportación de Estados Unidos.

La resolución fue emitida por Ana María Nava Ortega, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, como respuesta a un amparo promovido por la defensa del hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez González.

En dicho amparo, Chávez Carrasco alegó una supuesta "ilegal privación de la libertad e incomunicación" por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), razón por la cual se otorgó una suspensión de plano, con base en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

"Se decreta la suspensión de plano para el efecto de que el referido acto impugnado consistente en la incomunicación cese de inmediato", estableció la jueza en su resolución.

El también exboxeador será presentado este sábado ante el juez de control que lleva su causa penal. Ahí se definirá si será vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, específicamente en la modalidad de tráfico de armas a territorio mexicano.

Mientras tanto, Chávez Jr. permanece en prisión preventiva justificada dentro del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11, ubicado en la capital sonorense.

mrh