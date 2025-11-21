Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte; seguirá preso hasta 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jueza Ángela Zamorano determinó negar la solicitud de libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, durante una audiencia celebrada la noche del viernes 21 de noviembre de 2025, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La decisión se basó en que Duarte aún enfrenta un proceso penal vigente en territorio nacional, por lo que su petición fue considerada infundada. De esta manera, el exmandatario priista continuará cumpliendo su condena por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, los cuales ocurrieron durante su gestión como gobernador de Veracruz.

Además del proceso judicial activo, la jueza señaló que la defensa de Duarte no logró comprobar que el exgobernador hubiera cumplido totalmente con el plan de actividades dentro del penal, las cuales incluyen tareas deportivas, educativas y de reinserción social.

A pesar de haber cumplido, según sus abogados, más del 95% de su condena, la autoridad judicial concluyó que Duarte deberá permanecer en prisión hasta abril de 2026, fecha en la que concluye su sentencia original.

Tras la audiencia, uno de los abogados del exmandatario declaró a medios nacionales que no se presentará apelación alguna y que Duarte cumplirá el periodo establecido por la ley.