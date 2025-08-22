Jueza de NY ordena fin de incomunicación para García Luna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, obtuvo una prórroga de 90 días para apelar su condena por narcotráfico en Estados Unidos, y además se le restituyeron sus derechos a comunicación con su defensa, luego de meses de incomunicación, por orden de una corte federal en Nueva York.

La decisión fue tomada por la jueza Alison J. Nathan, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, quien firmó la resolución que extiende el plazo hasta el 18 de diciembre de 2025 para presentar el escrito inicial de apelación.

La información fue confirmada a través de un documento judicial emitido el 21 de agosto, en el que también se ordena al Buró de Prisiones de Estados Unidos garantizar la comunicación regular entre García Luna y sus abogados, mediante llamadas telefónicas programadas y visitas presenciales.

La defensa del exfuncionario había presentado una queja formal sobre el aislamiento extremo al que fue sometido su cliente desde hace meses, una situación que —según los litigantes— ha obstaculizado gravemente la preparación de su apelación ante la sentencia de 38 años de prisión.

“Nuestro cliente ha sido mantenido en condiciones que violan su derecho a una defensa adecuada”, denunciaron los abogados en escritos anteriores.

Con este fallo, la defensa no solo gana tiempo para elaborar sus argumentos, sino que también obtiene las condiciones mínimas necesarias para preparar su estrategia jurídica, lo que podría modificar el rumbo de uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México.