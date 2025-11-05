Jueza analiza liberar anticipadamente a Javier Duarte; saldría 5 meses antes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal, analiza la posibilidad de conceder libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante una audiencia reciente, la juzgadora informó que emitirá su resolución tras analizar 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Sería absurdo suprimir las pruebas de ambas partes, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme”, declaró la jueza Zamorano durante la diligencia.

La defensa de Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, argumentó que su cliente ha demostrado buena conducta, ha participado en actividades de reinserción social y ha impartido cursos dentro del penal. Según sus cálculos, ha cumplido 3 mil 125 de los 3 mil 285 días de su sentencia, es decir, el 95% de la condena.