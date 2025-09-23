Juez vincula a proceso a Hernán Bermúdez por delitos de extorsión y secuestro exprés

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal declaró la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, alias el Abuelo o Comandante H, señalado como líder del grupo delictivo La Barredora.

El imputado enfrentará proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, tras su reciente llegada a México luego de ser expulsado de Paraguay.

La resolución judicial se dio este 23 de septiembre de 2025, luego de que la Fiscalía General de la República presentara pruebas en contra de Bermúdez Requena, a quien se le considera un objetivo prioritario en materia de seguridad.

El presunto líder criminal fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, donde permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso.