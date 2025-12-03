Juez frena intento de capitán para liberar cuentas congeladas por huachicol fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por Humberto Enrique López Arellano, capitán retirado y exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, quien enfrenta una investigación por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”.

La resolución fue emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal, encabezado por el juez Juan Mateo Brieba de Castro, quien consideró que la defensa de López Arellano no presentó los argumentos suficientes para reactivar sus cuentas bancarias, las cuales fueron congeladas como parte del proceso judicial.

Según información oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de colaborar con una estructura delictiva que operaba en aduanas marítimas, validando la entrada de buques cargados con combustible de procedencia ilícita mediante documentación apócrifa.

El expediente señala que, entre 2020 y 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros atípicos en sus cuentas, incluyendo la adquisición de acciones y un vehículo de alto valor, cuyos montos no corresponden a sus ingresos declarados como capitán.