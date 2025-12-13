Juez federal concede amparo a Zhenli Ye Gon para conocer expediente penal de EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal otorgó un amparo al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, para que pueda acceder a información clave sobre el proceso penal que enfrentó en Estados Unidos, previo a su extradición a México.

La resolución fue emitida por el juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, quien determinó que la información solicitada por Ye Gon es trascendental para salvaguardar su derecho al debido proceso.

El recurso promovido por el empresario —recluido desde 2016 en el penal federal de alta seguridad El Altiplano, en el Estado de México— obliga a las autoridades mexicanas a proporcionarle la fecha exacta de su detención en EE.UU., así como copia del expediente judicial que enfrentó ante una corte de Washington D.C.

Zhenli Ye Gon decidió recurrir al Poder Judicial luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le negara la información solicitada, bajo el argumento de que no tiene facultades para atender solicitudes particulares en casos penales internacionales. La SRE señaló que este tipo de procedimientos corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso Zhenli Ye Gon

El nombre de Zhenli Ye Gon cobró notoriedad en 2007, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) localizó 205 millones de dólares y 18 millones de pesos en efectivo al interior de su residencia ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El hallazgo fue considerado uno de los más grandes decomisos de dinero en efectivo en la historia del país.

Las investigaciones apuntaron que, entre febrero y septiembre de 2005, Ye Gon presuntamente recibió más de 9.4 millones de dólares mediante transferencias internacionales, con conocimiento de que los fondos provenían de actividades ilícitas.

Aunque su detención ocurrió en Estados Unidos, no fue sino hasta octubre de 2016 cuando fue extraditado a México, donde enfrenta múltiples acusaciones penales y permanece privado de la libertad.

¿Qué sigue?

Con el amparo concedido, las autoridades correspondientes deberán entregar de manera oficial los documentos requeridos por Ye Gon, permitiéndole acceder a detalles clave sobre su proceso penal en Estados Unidos y, con ello, garantizar que su defensa legal en México se realice bajo condiciones de equidad procesal.

