Jueces y magistrados solicitan seguridad ante recrudecimiento de la violencia en México: Juez Santamaría Chamú

En ese sentido, Santamaría Chamú aseguró que también son necesarias las acciones del gobierno encaminadas al combate a la delincuencia, ya que ésta actúa con libertad.

Agregó que en la entidad hay por lo menos dos titulares que gozan de protección, es decir, cuentan con vigilancia y acompañamiento de elementos policíacos.

Expresó que el Consejo de la Judicatura sí tiene regiones del país consideradas como focos rojos, como la zona de Jalisco y el norte del país, en donde también hay jueces y magistrados que han solicitado protección.

"Yo estuve en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Uruapan, Michoacán, que son plazas consideradas de alto riesgo, sin embargo, en lo particular no puedo sino decir lo que a mí me sucede, yo no tuve ningún problema de ese tipo y hasta ahora no, pero eso no significa que mis compañeros no lo tengan", concluyó.

