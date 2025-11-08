Juan Ramón de la Fuente representará a México en cumbre CELAC-UE en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, representará a México en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la participación del canciller responde “al profundo interés que México otorga a la CELAC como principal espacio de diálogo político regional, así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico”.
De la Fuente asiste en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y viaja este sábado a Colombia para integrarse a las actividades diplomáticas programadas en el marco de esta cumbre internacional.
Este encuentro birregional, que reúne a 60 países de América Latina, el Caribe y Europa, busca renovar la agenda de cooperación en temas clave como la transición energética, la transformación digital y la sostenibilidad ambiental.
Según la Cancillería de Colombia, que actualmente ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC, el documento final —denominado “Declaración de Santa Marta”— contemplará acuerdos concretos en energías renovables, seguridad alimentaria, financiamiento sostenible y cooperación tecnológica.
Se prevé la participación de líderes como el presidente anfitrión Gustavo Petro, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
La SRE subrayó que “esta participación refleja también el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida”.
mrh