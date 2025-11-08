Juan Ramón de la Fuente representará a México en cumbre CELAC-UE en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, representará a México en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2025 en Santa Marta, Colombia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la participación del canciller responde “al profundo interés que México otorga a la CELAC como principal espacio de diálogo político regional, así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico”.

De la Fuente asiste en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y viaja este sábado a Colombia para integrarse a las actividades diplomáticas programadas en el marco de esta cumbre internacional.

Este encuentro birregional, que reúne a 60 países de América Latina, el Caribe y Europa, busca renovar la agenda de cooperación en temas clave como la transición energética, la transformación digital y la sostenibilidad ambiental.