Juan Ramón de la Fuente representará a México en Asamblea General de la ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en los debates de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará del 22 al 29 de septiembre en Nueva York, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller encabezará la delegación mexicana en esta reunión anual que congrega a jefes de Estado, cancilleres y altos funcionarios de todo el mundo.
“En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará a partir de este lunes 22 en el segmento de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General”, indicó la dependencia en un comunicado.
Además de su participación en el pleno de la ONU, De la Fuente sostendrá reuniones bilaterales con homólogos de otros países y participará en encuentros ministeriales sobre temas prioritarios de la agenda multilateral, entre ellos desarrollo sostenible, paz, migración y cooperación internacional.
La Cancillería subrayó que México acudirá a esta cumbre reafirmando su compromiso con los principios constitucionales de política exterior, tales como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la cooperación para el desarrollo.
Asimismo, se reiteró el apego del gobierno mexicano a la Carta de las Naciones Unidas, instrumento base de este organismo fundado en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial.
