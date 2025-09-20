Juan Ramón de la Fuente representará a México en Asamblea General de la ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará en los debates de alto nivel de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará del 22 al 29 de septiembre en Nueva York, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el canciller encabezará la delegación mexicana en esta reunión anual que congrega a jefes de Estado, cancilleres y altos funcionarios de todo el mundo.

“En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará a partir de este lunes 22 en el segmento de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General”, indicó la dependencia en un comunicado.