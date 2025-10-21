México

Juan Gabriel regresa al Zócalo: Netflix proyectará su icónico concierto de Bellas Artes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix anunció la proyección gratuita del primer concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, la cual se realizará el sábado 8 de noviembre a las 8:00 pm en el Zócalo de la Ciudad de México.

La noticia fue difundida en redes sociales y confirmada con un cartel oficial que destaca la leyenda: “Juan Gabriel en el Zócalo”, lo que ha emocionado a miles de seguidores del “Divo de Juárez”, originario de Parácuaro, Michoacán.

La iniciativa forma parte de un homenaje a su legado musical, y estará enmarcada por una noche especial donde la música en vivo dará paso a la nostalgia y la celebración de uno de los artistas más queridos del país.

El evento contará con entrada libre y es organizado por Netflix en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

