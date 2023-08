Joven que aventó a chica en el Metro Hidalgo ya fue identificado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El pasado 3 de agosto un joven que ahora se logró identificar como Luis Arturo de 27 años, aventó a las vías del metro Hidalgo a una joven, Celia de 19 años de edad, para posteriormente arrojarse él al convoy provocando que ambos murieran al instante.

Todo indica que el joven sufría depresión y había dejado un mensaje para su familia, cuando salió de su casa con la intención de suicidarse.

De acuerdo con el testimonio de Carlos Pérez para El Universal, él fue testigo de la tragedia, y contó que Celia, se encontraba junto a su novio esperando en el andén, y cerca se encontraba Luis Arturo, quien llevaba tiempo asomándose hacia las vías esperando l tren, esto en la estación Hidalgo de la Línea 2.

Lo terrible del caso, es que Luis Arturo no tenía motivo alguno para arrojar a la joven, pues no tenían ninguna relación, a pesar que diferentes versiones afirmaran que se trataba de un novio o ex novio de Celia.

De acuerdo con ForoTv, la familia aseguró que Luis atravesó un cuadro severo de depresión y que les dejó un mensaje de despedida, además de afirmar que la acción de Luis al aventar a Celia a las vías fue un accidente y descartaron que tuvieran una relación con la joven.

Luis Arturo permaneció en la Instituto de Ciencias Forenses un día y medio sin que nadie reclamara su cuerpo.

