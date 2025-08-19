Joven le llora a su cómplice asesinado tras intentar asaltar negocio, en Edomex [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un intento de robo en una fábrica de chicharrones en Chimalhuacán, Estado de México, terminó con la muerte de uno de los presuntos asaltantes, según se observa en un video que circula en redes sociales.

En la grabación, que se ha viralizado en la cuenta del periodista Carlos Jiménez, se aprecia a un hombre tendido en el suelo mientras otro sujeto, aparentemente su cómplice, le grita desesperado al percatarse de su estado de salud.