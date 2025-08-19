Joven le llora a su cómplice asesinado tras intentar asaltar negocio, en Edomex [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un intento de robo en una fábrica de chicharrones en Chimalhuacán, Estado de México, terminó con la muerte de uno de los presuntos asaltantes, según se observa en un video que circula en redes sociales.
En la grabación, que se ha viralizado en la cuenta del periodista Carlos Jiménez, se aprecia a un hombre tendido en el suelo mientras otro sujeto, aparentemente su cómplice, le grita desesperado al percatarse de su estado de salud.
De acuerdo con lo difundido por el periodista, los dos individuos habrían intentado ingresar a la fuerza a un negocio particular, cuando el propietario los enfrentó con un arma de fuego. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo logró escapar.
Vecinos del lugar habrían solicitado la intervención de autoridades como la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia mexiquense.
rmr