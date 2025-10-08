Joven es salvado de morir ahogado en Manzanillo; así fue el rescate [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el heroico acto de un salvavidas que, mientras surfeaba durante el paso de la tormenta tropical Priscila, arriesgó su vida para rescatar a un joven en peligro de ahogarse en Manzanillo, Colima.

La grabación, captada desde la tabla de surf del propio rescatista, muestra el momento exacto en que el hombre lucha contra las olas para alcanzar al adolescente, quien gritaba desesperado pidiendo ayuda.

Un rescate captado en video

“¡Ahí voy!”, grita el salvavidas, mientras el joven responde con angustia: “Ayúdame, por favor, no sé cómo llegué hasta acá”.

“Se me acabaron las fuerzas… aguanta, aguanta”, se le escucha decir al surfista mientras lo alcanza.

En el video, el muchacho, visiblemente agotado y con camiseta negra, explica que fue arrastrado mar adentro por la corriente tras lanzarse desde un puente.

“¡No mames! Me llevó la corriente, me lancé del puente y llegué hasta acá. Quiero vomitar… sí pensé que hasta aquí llegué”, relata aún en estado de shock.