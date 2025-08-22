Joven es detenido por grabar a otro hombre en las regaderas de un gimnasio, en Tampico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven identificado como Víctor “N”, originario de Álamo, Veracruz, fue detenido en un gimnasio de Tampico tras ser sorprendido grabando a otro usuario que se encontraba en las regaderas. Aunque las autoridades aseguraron pruebas de acoso y violación a la intimidad, un juez calificador lo dejó en libertad mediante el pago de una multa administrativa.

El incidente ocurrió cuando la víctima descubrió que estaba siendo grabada y pidió ayuda al personal del gimnasio, quienes retuvieron al agresor y llamaron al 911. Policías municipales obligaron al detenido a desbloquear su celular, encontrando videos que confirmaban la conducta ilícita.

Víctor “N” fue trasladado a la barandilla municipal y se esperaba que quedara a disposición del Ministerio Público en calidad de flagrancia. La defensa de la víctima presentó denuncia y solicitó que el teléfono, pieza clave de la investigación, quedara asegurado como evidencia.