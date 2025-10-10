Joven atrapado en inundación reza sobre su camioneta en Veracruz [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las intensas lluvias que han azotado a Poza Rica, Veracruz, provocaron severas inundaciones, entre las cuales una escena en particular ha causado conmoción a nivel nacional: un joven fue captado rezando desde el techo de su camioneta, atrapado por la creciente.

En el video, difundido en redes sociales, se observa al joven sin camisa, empapado, con los brazos elevados al cielo. El vehículo rojo en el que viajaba quedó varado en medio de una corriente que cubrió las calles en cuestión de minutos. Atrapado y sin escapatoria, el joven optó por subir al techo, donde se arrodilló e imploró a Dios por ayuda.

El vehículo, según se observa, lleva en el parabrisas una imagen de la Virgen de Guadalupe, detalle que no pasó desapercibido para los usuarios que viralizaron el video con mensajes de solidaridad y fe.