Joven adopta a perrito solo para torturarlo y luego asesinarlo; exigen justicia

Puebla (MiMorelia.com).- Las inhumanas acciones de una adolescente desataron una ola de indignación a través de la redes sociales, y es que usuarios exigen justicia por un perrito que fue torturado y asesinado por una joven que lo adoptó.

En esta semana comenzaron a difundir fotografías de una adolescente y un perro que había sido asesinado, así como capturas de pantalla de un chat de WhatsApp donde la muchacha aceptaba haber cometido el atroz crimen solo por diversión.

El caso sucedió en el municipio de Huauchinango, en Puebla, cuando Vanessa “N” adoptó a un perrito callejero que solía pasear por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 86 (CBTIS).

Sin embargo, días después el animal fue torturado y asesinado, y fue la menor de edad quien publicó las evidencias en las historias de WhatsApp, de esta manera, una compañera se dio cuenta del hecho y no dudó en cuestionar a Vanessa, quien aceptó el crimen.

“Nms Vanesa qué le hiciste al perrito. Nms Vanesa, Porque le hiciste eso al perro. Porque me lo pediste si no lo querías. Yo me lo hubiera quedado (sic)”, se lee en la conversación con una compañera.

Y entonces Vanessa “N” confesó: “te confieso algo? Nadamás lo quería para eso (…) De hecho mi objetivo principal era matar a un gato pero como era difícil y se me presentó esa oportunidad dije ah va...(sic)”.