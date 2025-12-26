José Ramón López Beltrán y Salinas Pliego cruzan acusaciones en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, protagonizaron un nuevo enfrentamiento en la red social X, luego de que circularan imágenes del primero saliendo de una exclusiva tienda de lujo en Houston, Texas.

Las fotografías, ampliamente compartidas en redes, muestran a López Beltrán saliendo de la boutique italiana Loro Piana, reconocida por su enfoque en el “lujo silencioso”. En los materiales también se observa una bolsa de compras de la firma francesa Hermès, lo que reavivó cuestionamientos sobre el estilo de vida de familiares de políticos vinculados a Morena.

En ese contexto, Salinas Pliego publicó un mensaje en X en el que acusó a familiares de funcionarios morenistas de vivir con recursos de origen ilícito. "Viven financiados por el cártel de Macuspana", escribió el empresario, y calificó su estilo de vida como un “lastre para la narrativa de austeridad” promovida por el oficialismo.

En respuesta, José Ramón López Beltrán rechazó las acusaciones y calificó las declaraciones como difamatorias. “Lo que dices no nace de la verdad ni de un análisis serio. Sale de tu conveniencia y de tu resentimiento”, escribió.