José Ramón López Beltrán y Salinas Pliego cruzan acusaciones en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Ricardo Salinas Pliego, protagonizaron un nuevo enfrentamiento en la red social X, luego de que circularan imágenes del primero saliendo de una exclusiva tienda de lujo en Houston, Texas.
Las fotografías, ampliamente compartidas en redes, muestran a López Beltrán saliendo de la boutique italiana Loro Piana, reconocida por su enfoque en el “lujo silencioso”. En los materiales también se observa una bolsa de compras de la firma francesa Hermès, lo que reavivó cuestionamientos sobre el estilo de vida de familiares de políticos vinculados a Morena.
En ese contexto, Salinas Pliego publicó un mensaje en X en el que acusó a familiares de funcionarios morenistas de vivir con recursos de origen ilícito. "Viven financiados por el cártel de Macuspana", escribió el empresario, y calificó su estilo de vida como un “lastre para la narrativa de austeridad” promovida por el oficialismo.
En respuesta, José Ramón López Beltrán rechazó las acusaciones y calificó las declaraciones como difamatorias. “Lo que dices no nace de la verdad ni de un análisis serio. Sale de tu conveniencia y de tu resentimiento”, escribió.
Afirmó que no vive de privilegios ni favores, y que trabaja, emprende y paga impuestos “como millones de mexicanos”. Además, arremetió contra el modelo empresarial de Salinas Pliego, al señalar que se ha basado en sistemas de financiamiento que endeudan a miles de familias.
"Alguien que ha hecho su fortuna con modelos de negocio que endeudan a miles de familias no está en posición de dar lecciones de mérito y ética", sostuvo.
El intercambio ocurre en un momento de creciente polarización política y en un contexto donde las redes sociales se han convertido en escenarios clave para el debate público en México.
mrh