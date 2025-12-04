Jornada laboral de 40 horas será discutida en 2026 y arrancaría en 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de 2026, el Senado de la República discutirá las iniciativas para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, confirmó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina.

El legislador explicó que durante 2025 sólo se recibieron las propuestas, y será en 2026 cuando se realicen foros, reuniones y consultas con distintos sectores para afinar los detalles de la reforma. La implementación sería gradual, iniciando en 2027.

“De momento solo recibimos la iniciativa de ley, pero el otro año haremos reuniones y foros, con mucha calma, para seguir escuchando opiniones”, declaró Cantón Zetina ante medios de comunicación.

La propuesta, impulsada por el gobierno federal y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla una modificación al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de reducir progresivamente la jornada hasta llegar a las 40 horas en 2030.

¿Qué cambios propone la iniciativa?

Reducción gradual: Se recortarán 2 horas por año a partir de 2027.

Sin afectación salarial: Las prestaciones y sueldos se mantendrán intactos.

Nuevas reglas: Límite de 12 horas diarias entre jornada normal y extra, y registro electrónico obligatorio de asistencia.

Protección a menores: Prohibición total de horas extra a trabajadores adolescentes.

El senador Cantón aclaró que no se parte desde cero, ya que existe consenso con sindicatos, empresarios y organizaciones sociales. Además, se contará con la coordinación del secretario del Trabajo, Marath Bolaños López.

“No hay ninguna simulación en esta discusión y el objetivo claro es llegar a las 40 horas”, insistió.

Finalmente, el legislador subrayó que se trata de un acuerdo con el sector empresarial y que el proceso será paulatino, pero con rumbo claro.

