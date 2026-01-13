Jorge Máynez exige claridad en precios y condiciones de boletos para BTS
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio del regreso de la banda surcoreana BTS a México, el político Jorge Álvarez Máynez presentó una solicitud formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que se publiquen, de forma anticipada y transparente, todos los detalles relacionados con la venta de boletos.
En una publicación en redes sociales, Máynez informó que la petición incluye la publicación previa de precios, cargos, mapas de asientos y condiciones completas de la venta. Todo esto, dijo, en cumplimiento de los principios de información veraz y trato justo a los consumidores.
El derecho de petición fue recibido el 13 de enero de 2026 por la Profeco, dirigido al titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz. En el documento, Máynez argumenta que, como ciudadano y posible consumidor, busca que el proceso de comercialización de boletos para eventos masivos se lleve a cabo con transparencia, equidad y seguridad jurídica.
En el escrito también se menciona que la comercialización estará a cargo de una empresa cuya identidad no se especifica aún, y que se deben evitar irregularidades como las ocurridas en otros espectáculos de gran demanda.
“Solicito información clara, completa y previa respecto del proceso de venta de boletos para el evento musical de la banda BTS”, se lee en el documento.
El evento aún no tiene fecha oficial confirmada, pero ya ha generado expectativa entre miles de seguidores en México, por lo que esta petición busca garantizar condiciones claras para todos los consumidores.
mrh