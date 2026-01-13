Jorge Máynez exige claridad en precios y condiciones de boletos para BTS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio del regreso de la banda surcoreana BTS a México, el político Jorge Álvarez Máynez presentó una solicitud formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que se publiquen, de forma anticipada y transparente, todos los detalles relacionados con la venta de boletos.

En una publicación en redes sociales, Máynez informó que la petición incluye la publicación previa de precios, cargos, mapas de asientos y condiciones completas de la venta. Todo esto, dijo, en cumplimiento de los principios de información veraz y trato justo a los consumidores.

El derecho de petición fue recibido el 13 de enero de 2026 por la Profeco, dirigido al titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz. En el documento, Máynez argumenta que, como ciudadano y posible consumidor, busca que el proceso de comercialización de boletos para eventos masivos se lleve a cabo con transparencia, equidad y seguridad jurídica.