Joaquín Guzmán López, se declarará culpable en su próximo juicio, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” e hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable este próximo 1 de diciembre ante una corte federal de Estados Unidos.

Según una minuta publicada por la Corte de Distrito del Norte de Illinois, con sede en Chicago, se ha programado una audiencia para las 13:30 horas (tiempo local), en la que se llevará a cabo una comparecencia para el cambio de declaratoria del también hermano de Ovidio Guzmán “El Ratón”.

Aunque no se especifica el cargo exacto por el que se declarará culpable, el documento confirma que “El Güero” asumirá responsabilidad legal por al menos una de las acusaciones en su contra.