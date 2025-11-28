Joaquín Guzmán López, se declarará culpable en su próximo juicio, reportan
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” e hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable este próximo 1 de diciembre ante una corte federal de Estados Unidos.
Según una minuta publicada por la Corte de Distrito del Norte de Illinois, con sede en Chicago, se ha programado una audiencia para las 13:30 horas (tiempo local), en la que se llevará a cabo una comparecencia para el cambio de declaratoria del también hermano de Ovidio Guzmán “El Ratón”.
Aunque no se especifica el cargo exacto por el que se declarará culpable, el documento confirma que “El Güero” asumirá responsabilidad legal por al menos una de las acusaciones en su contra.
Joaquín Guzmán López forma parte de la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de El Chapo, y enfrenta diversos cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, que incluyen tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo hacia Estados Unidos.
Su proceso judicial se desarrolla tras la ola de extradiciones y capturas que ha debilitado parcialmente a este brazo del Cártel de Sinaloa. En ese contexto, la audiencia de este 1 de diciembre marcaría un punto clave en su caso y, potencialmente, en futuras acciones legales del gobierno estadounidense contra la estructura criminal heredada por los hijos de El Chapo.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado si esta declaratoria forma parte de un acuerdo de colaboración o reducción de sentencia.
mrh