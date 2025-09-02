Jezzini reaparece en Instagram y explica su retiro: ‘exploté, necesitaba espacio’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer Mohamed Jezzini, conocido en redes como Jezzini, reapareció en Instagram después de varias semanas de ausencia que generaron preocupación entre sus seguidores.
Este martes 2 de septiembre, el creador de contenido de 32 años compartió un comunicado en el que explicó que decidió alejarse porque “explotó” y necesitaba un respiro.
“Estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también. Si me estás dando mi espacio, gracias”, escribió en su publicación.
Jezzini reveló que tanto su madre como su equipo lo convencieron de aclarar su desaparición ante la ola de especulaciones. En su mensaje, describió su retiro como una “explosión tranquila” y un momento de despertar personal:
“Me fui un rato porque exploté. Respira. Fue una explosión tranquila. Un despertar. Hipnótico (...) Vi todo desde otro lugar”.
El influencer añadió que este tiempo le permitió enfrentarse a sus miedos y redescubrir aspectos de su vida: “Yo es otro”, expresó. También señaló que busca regresar a lo simple, a una especie de inocencia perdida.
Aunque no anunció un regreso inmediato a redes sociales, Jezzini cerró su comunicado con un “Hasta pronto”, lo que da a entender que planea volver en algún momento.
Sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y agradecimiento, mientras el influencer continúa escribiendo, viajando y reflexionando lejos del entorno digital.
mrh