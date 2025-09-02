Jezzini reaparece en Instagram y explica su retiro: ‘exploté, necesitaba espacio’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer Mohamed Jezzini, conocido en redes como Jezzini, reapareció en Instagram después de varias semanas de ausencia que generaron preocupación entre sus seguidores.

Este martes 2 de septiembre, el creador de contenido de 32 años compartió un comunicado en el que explicó que decidió alejarse porque “explotó” y necesitaba un respiro.

“Estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también. Si me estás dando mi espacio, gracias”, escribió en su publicación.

Jezzini reveló que tanto su madre como su equipo lo convencieron de aclarar su desaparición ante la ola de especulaciones. En su mensaje, describió su retiro como una “explosión tranquila” y un momento de despertar personal:

“Me fui un rato porque exploté. Respira. Fue una explosión tranquila. Un despertar. Hipnótico (...) Vi todo desde otro lugar”.