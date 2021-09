Javier Coello Trejo cuenta cómo Amado Carrillo prometió protegerlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Javier Coello Trejo, quien fue subprocurador de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) presentó su libro “El fiscal del hierro. Memorias”, donde reveló que le salvó la vida a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien después prometió cuidar de él.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exfiscal Javier Coello dijo que un día recibió una llamada de Antonio Riviello Bazán, entonces titular de la Sedena y le dijo que había detenido a Amado Carrillo, por lo que solicitó su presencia.

“Un día me llamó el general Riviello y me dice: ‘Oiga, Coello ¿quién es Amado Carrillo Fuentes?’. Le dije: ‘Es el segundo de Rafael Aguilar, el jefe de los narcotraficantes de Ciudad Juárez’. Y me dijo: ‘Pues aquí lo tengo. Véngase’”.

Contó el abogado que cuando llegó a dicho lugar, el llamado “Señor de los Cielos” estaba prácticamente moribundo.

“Ahí me voy y me encuentro a Amado Carrillo y apenas respiraba. Y me dice el general ‘¡Lléveselo!’ Y le dije ‘¿Cómo? Se me va a morir a mí’. Y me dice: ‘¡Lléveselo, Coello!’”.

Por lo que Coello Trejo se llevó al narcotraficante a la cárcel, donde montó un “cuarto de terapia intensiva” y dijo, “le salvé la vida”.

Debido a esta acción, antes de ser consignado, Amado Carrillo se dirigió al exfiscal y le dijo: